Warburg Research belässt Porsche auf 'Buy' - Ziel 133 Euro

Finanztrends Video zu Porsche Autom Vzo



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie der Volkswagen-Dachgesellschaft Porsche SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Die geplante Struktur für einen möglichen Börsengang der Porsche AG sei nicht sehr geglückt, da sie am Kapitalmarkt nicht die maximal mögliche Bewertung herausholen dürfte, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine ähnliche Situation habe es bereits beim Börsengang der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton gegeben./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.