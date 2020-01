Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 23 Euro

Finanztrends Video zu Patrizia AG



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Patrizia nach einer Informationsveranstaltung über den zukünftigen Wachstumskurs der Immobiliengesellschaft auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen.Analyst Philipp Kaiser hob in einer am Freitag vorliegenden Studie den Trend hin zur Digitalisierung hervor. Diesen habe Patrizia bereits frühzeitig erkannt und mit entsprechenden Beteiligungen, etwa an Cognotekt und Evana, eine Pionierrolle innerhalb der Branche eingenommen./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.