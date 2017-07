Warburg Research belässt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel 116 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach den Vorwürfen der EU-Kommission auf "Hold" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen.Im schlimmsten Fall drohe den Darmstädtern bei Feststellung eines Verstoßes gegen EU-Vorschriften für das Fusionskontrollverfahren eine Strafe in Höhe von etwa 150 Millionen Euro - etwa 3 Prozent des zu erwartenden operativen Ergebnisses (Ebitda), schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Freitag. Die Belastung wäre damit also recht gering./ag/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.