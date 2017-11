Warburg Research belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA trotz eines Misserfolgs in der Magenkrebs-Studie mit Avelumab/Bavencio auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen.Ein positiver Ausgang wäre eine Überraschung gewesen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies habe auch die kaum erkennbare Kursreaktion unterstrichen. An seinen Schätzungen ändere sich nichts./gl/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.