Warburg Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 99 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Finanztrends Video zu Kion Group



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach dem Ausblick auf 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Für den Gabelstaplerhersteller dürfte mit Blick auf die Ergebnisrealisierung im laufenden Jahr voraussichtlich das Jahresende besonders wichtig sein, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verschob zugleich sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft und hat nun auch negative Effekte aufgrund von auf Russland und die Ukraine ausgerichteten Geschäftstätigkeiten eingearbeitet./ck/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.