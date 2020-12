Warburg Research belässt Jost Werke auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "JOST Werke":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach erhöhten Jahresprognosen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Analyst Mustafa Hidir verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf eine günstige Lage auf den Endabnehmermärkten des Nutzfahrzeugausstatters. Er habe allerdings bereits mit höheren Zielvorgaben gerechnet./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.