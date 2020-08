Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 395 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 395 Euro belassen.Diese bestätigten die bereits am 22. Juli veröffentlichen vorläufigen Zahlen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Finanzdienstleister habe die Robustheit seiner Geschäftsmodelle erneut unter Beweis gestellt. In den etablierten Segmenten gebe es ein beeindruckendes Wachstum./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.