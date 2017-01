Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach den jüngsten Übernahmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen.Der Versicherungsmarkt stehe in Deutschland erst am Beginn der Digitalisierung, schrieb Analystin Marie-Thérèse Grübner in einer Studie vom Montag. Das Fintech-Unternehmen habe mit dem Kauf der Gesellschaften Maklersoftware.com GmbH und Innosystems GmbH eine einzigartige Gelegenheit ergriffen./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.