Warburg Research belässt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt anlässlich des bestätigten Einstiegs von Leonardo auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen.Dass sich der italienische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern mit gut 25 Prozent am deutschen Rüstungselektronik-Hersteller beteilige, sei eine klar positive Nachricht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Dass Leonardo bereit gewesen sei, einen recht hohen Preis dafür zu zahlen, unterstreiche die starke Wettbewerbsposition von Hensoldt./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.