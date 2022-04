Warburg Research belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 86 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Mit dem Rückzug des Unternehmens aus Russland sei das negativste Szenario wahr geworden, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Verkaufspreis für das Russland-Geschäft dürfte niedrig sein und über vier Prozent des operativen Gewinns (Ebit) entfielen künftig. Zum Teil dürfte eine derartige Entwicklung allerdings schon im Kurs enthalten sein./mf Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.