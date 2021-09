Warburg Research belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Finanztrends Video zu Henkel Vz



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen.Nach zuletzt schwacher Kursentwicklung habe die Aktie wieder Potenzial, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Preiserhöhungen sollten bis Anfang 2022 anhalten und damit die Margenrückgänge durch steigende Rohstoffpreise weitgehend ausgleichen. Auch ohne die Aussicht auf einen konkreten Kurstreiber seien die Aktien äußerst attraktiv bewertet./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.