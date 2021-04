Warburg Research belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 107 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Finanztrends Video zu Henkel Vz



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Wachstumzahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen.Diese hätten sowohl seine Erwartung übertroffen als auch den Marktkonsens, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beeindruckt habe der Konsumgüterhersteller vor allem mit dem Wachstum in der Klebstoffsparte. Gegenwind habe es von der Pandemie für die Schönheitspflegeartikel gegeben wegen zahlreicher Lockdowns in Europa./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.