Warburg Research belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.Der Telekomanbieter zähle zu den insgesamt sechs favorisierten Aktien aus den Branchen Telekommunikation, Internet und Medien, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Mittwoch. Bei Freenet glaube er an ein weiterhin gesundes Mobilfunkgeschäft sowie eine erfolgreiche Markteinführung von terrestrischem HD-Fernsehen in Deutschland./tih/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.