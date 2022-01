Warburg Research belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Finanztrends Video zu flatexDEGIRO



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Ausblick des Online-Brokers auf das Jahr 2022 mit einem "weiter normalisierten Anlageverhalten" klinge vorsichtig, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der jüngsten Schwankungen an den Kapitalmärkten habe er bei dem Online-Broker auch mit einem stärkeren vierten Quartal gerechnet. Seine positive Einschätzung fuße aber auf dem Kundenwachstum und dies bleibe davon unberührt./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.