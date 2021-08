Warburg Research belässt Deutsche Wohnen auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Finanztrends Video zu Deutsche Wohnen



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53,80 Euro belassen.Der Analyst Simon Stippig geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass Vonovia mit der Übernahmeofferte letztlich doch noch erfolgreich sein wird. Der Konzern avisierte eine Aufstockung der Offerte auf 53 Euro./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.