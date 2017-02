Warburg Research belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 250 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Continental vor den Anfang März erwarteten Eckdaten für 2016 auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen.Er rechne damit, dass der Reifenproduzent und Automobilzulieferer mit seinem Ausblick und dem Umbau in der Powertrainsparte das Vertrauen der Investoren weiter stärken werde, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer Studie vom Donnerstag. So sei mit zuversichtlichen Aussagen zur Ergebnisentwicklung im Reifengeschäft zu rechnen. Zudem sollte das angepeilte Wachstum im Autogeschäft die Margen stützen./tav/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.