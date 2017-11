Warburg Research belässt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 56 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Compugroup nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.Die Resultate des Software-Anbieters für Arztpraxen hätten seine Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Freitag. Der Experte hält an seinem Kaufvotum fest, da er an einen erfolgreichen Zertifizierungsprozess im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte glaubt./tav/tih Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.