Warburg Research belässt Bertrandt auf 'Hold' - Ziel 99 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Aktie des Ingenieurdienstleisters Bertrandt nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen.Eine geringere Anzahl an Arbeitstagen und der Preisdruck hätten den Jahresauftakt belastet, schrieb Analyst Björn Voss in einer ersten Reaktion am Montag./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.