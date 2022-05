Warburg Research belässt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 97 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach detaillierten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Kupferkonzern habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Unternehmensausblick sei positiv. Falls die Schwefelsäure- und Metallpreise auf dem aktuellen Niveau bleiben sollten, könne Aurubis das obere Ende der angepeilten Zielspanne für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr erreichen./la/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.