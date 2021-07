Warburg Research belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ATOSS Software":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen.Analyst Felix Ellmann hob in einer am Montag vorliegenden Studie hervor, dass es dem Personalplanungs-Softwareanbieter gelungen sei, den Anteil der Auftragseingänge für den Bereich Cloud & Subskriptionen an den gesamten Auftragseingängen sehr deutlich auf über 70 Prozent auszubauen. Der Experte hatte lediglich mit einer Spanne von 50 bis 60 Prozent gerechnet./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 13:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.