Warburg Research belässt Adidas auf 'Sell' - Ziel 215 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen von Nike auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen.Der US-Konkurrent habe beim Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz aber verfehlt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schuld daran sei vor allem der Rückgang im Nordamerika-Geschäft von Nike gewesen. Für Adidas und Puma sehe er daher die Chance auf ein besseres Ergebnis. Adidas könnte damit auch das Interesse von US-Investoren wecken./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.