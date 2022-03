Warburg Research belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 265 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach einem Innovationstag auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Im Fokus hätten Produkte und die Strategie gestanden, mit denen der Sportartikelkonzern die 2025er Ziele erreichen will, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Summe habe er eine Reihe attraktiver Produkte gesehen, die die hohen Ambitionen von Adidas untermauerten./tih/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.