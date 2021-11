Warburg Research belässt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 32,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat Aareal Bank mit Blick auf die bereits erwartete Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Advent und Centerbridge auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Die Mindestannahmequote von 70 Prozent des Aktienkapitals dürfte angesichts aktivistischer Aktionäre des Immobilienfinanzierers schwer zu erreichen sein, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem spiegele der Marktwert den mittelfristigen Ausblick nicht vollständig wider. Er vertraue in die Wachstumsstrategie des Immobilienfinanzierers, die auf einer deutlichen Geschäftserholung sowie einem attraktiven Wachstum der IT-Tochter Aareon beruhe und mit einer höheren Bewertung belohnt werden könnte./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.