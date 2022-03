Wallstreet:online: Hohes Umsatzplus erwartet

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die wallstreet:online AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Umsatz um 82 Prozent auf 51,4 Mio. Euro gesteigert, während das EBITDA unter anderem wegen der Kosten für Kundengewinnung und Entwicklung auf 3,9 Mio. Euro gesunken. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die Umsatz- und Ergebnis-Guidance erreicht. Die Umsatzprognose von GBC (49,10 Mio. Euro) sei sogar leicht übertroffen worden, die Ergebnisschätzung (EBITDA: 5,70 Mio. Euro) habe das Unternehmen aufgrund höherer Kosten für den Ausbau des Brokerage-Geschäfts verfehlt. Der dynamische Umsatzanstieg resultiere vor allem aus dem deutlich erhöhten Geschäftsvolumen im Transaktionsgeschäftsbereich. Nach Darstellung der Analysten rechne das Management auch für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses.

So erwarte die Gesellschaft 2022 Umsätze in einer Bandbreite von 62,0 bis 67,0 Mio. Euro. Dies entspreche einem Umsatzplus von rund 25 Prozent. Auf Ergebnisebene solle ein bereinigtes EBITDA (operatives EBITDA) nach Kundengewinnungskosten in einer Range von 10,0 bis 12,0 Mio. Euro erreicht werden. Basierend auf dem positiven Ausblick der Gesellschaft hebe GBC die bisherigen Umsatzschätzungen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 an. Vor dem Hintergrund, dass seitens der Analysten zukünftig mit höheren Aus- und Aufbaukosten bezüglich des Brokerage-Geschäfts gerechnet werde, passe GBC die Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 nach unten an. Auf Basis der neuen Schätzungen ermitteln die Analysten daher ein neues Kursziel von 38,60 Euro (zuvor: 37,70 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



