WCM: Marke von 1 Milliarde Euro im Visier

WCM habe nach Darstellung von SRC Research die Mieteinnahmen, die FFO und den Portfoliowert in 2016 stark gesteigert. Durch weitere Transaktionen nach dem Abschlussstichtag rücke nun ein Portfoliowert von 1 Mrd. Euro in greifbare Nähe, die Aktie werde weiterhin mit Accumulate eingestuft.

Gestern habe WCM die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht und damit ihre vorläufigen Zahlen, über welche die Analysten in ihrem Update vom 23. März berichtet hätten, bestätigt. Die Mieteinnahmen hätten sich dabei von rund 10 Mio. Euro auf knapp 33 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe sich jedoch um etwa 70% drastisch verringert und in 2016 nur noch bei knapp 16 Mio. Euro (2015: 54 Mio. Euro) gelegen.

Dazu hätten mehrere Faktoren entscheidend beigetragen, allen voran jedoch das deutlich geringere Bewertungsergebnis, welches von einem Extremwert von 55 Mio. Euro in 2015 auf ein mehr normalisiertes Ergebnis von 29 Mio. Euro zurückgegangen sei, sowie die Ertragssteuern, welche nach einem Steuerertrag von knapp 900 Tsd. Euro letztes Jahr auf Ausgaben von rund 17 Mio. Euro in 2016 gestiegen seien. Die hohe Ertragssteuer sei auf einen Anstieg der latenten Steuern durch Steuerumstrukturierungen und Immobilienneubewertungen zurückzuführen. Die Cash-Erlöse, FFO I, hätten sich hingegen jedoch auf 18 Mio. Euro (2015: 7,9 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte werde auf der Hauptversammlung somit eine Dividende von 10 Cent vorgeschlagen, was 70% des FFO I entspreche.

Der Portfoliowert sei trotz des Verkaufs von vier nicht-strategischen Objekten zum Jahresende 2016 auf 662 Mio. Euro angestiegen, ein Plus von rund 30%, bei 53 Objekten. Die EPRA Leerstandsrate des Portfolios habe über den Jahresverlauf von 4,8% auf 3,8% verringert werden können, wovon etwa 0,6% auf Like-for-Like Veränderungen basieren würden. Des Weiteren seien mehr als 50% des Portfolios über das Jahr 2022 vermietet.

Die nach dem Berichtszeitraum abgeschlossenen Transaktionen hätten das Portfolio in Zwischenzeit schon auf einen Wert von rund 800 Mio. Euro gesteigert, womit das Unternehmen immer näher an die Marke von 1 Mrd. Euro rücke. Die Analysten hätten in diesem Zusammenhang ja bereits am 21. Februar über den lukrativen Kauf einer Einzelhandelsimmobilie in Jena berichtet. Der EPRA NAV je Aktie sei zum Jahresende um 10% von 2,38 Euro auf 2,62 Euro gestiegen.

Am 7. März habe die DIC Asset die Grenze von 25% Anteilen an der WCM gebrochen, wodurch 25,95% der Verlustvorträge der WCM verlorengegangen seien. DIC plane, über die nächsten 12 Monate weitere Anteile zu erwerben und strebe eine Einflussnahme an der WCM an.

SRC Research sei weiterhin zuversichtlich, dass ihre Prognose von 24,5 Mio. Euro FFO für 2017, welche leicht über der Guidance des Unternehmens von 23 bis 24 Mio. Euro liege, realistisch sei. Die Analysten würden das Kursziel von 3,25 Euro sowie das Accumulate Rating bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.de/pdf/WCM_26April2017.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.