Vectron Systems: Umsatz steigt stark

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Felix Haugg von GBC hat die Vectron Systems AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz inklusive der zum Jahresanfang verschmolzenen bonVito GmbH gemäß vorläufiger Zahlen um fast 45 Prozent auf 40,2 Mio. Euro (auf HGB-Basis) gesteigert. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das vorläufige EBITDA mit 4,3 Mio. Euro (GJ 2020: -2,19 Mio. Euro) wieder deutlich in der Gewinnzone gelegen. Dabei sei die im August 2021 angepasste Unternehmens-Guidance, die Umsätze in einer Bandbreite von 40,9 bis 42,4 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,5 bis 5,5 Mio. Euro vorsah, leicht verfehlt worden. Dies gelte ebenso für die Schätzungen des Analystenteams. Die starke Umsatzsteigerung sei insbesondere als Folge der TSE-konformen Umrüstung der Kassensysteme zu verstehen. Auf der anderen Seite habe die zum Jahresende hin sehr dynamische Pandemieentwicklung belastet.

Anhand der vorläufigen Zahlen 2021 reduziere das Analystenteam die bisherigen Umsatzschätzungen für 2022 auf 35,94 Mio. Euro (zuvor: 43,68 Mio. Euro) und für 2023 auf 46,31 Mio. Euro (zuvor: 57,94 Mio. Euro). Analog dazu werde auch die EBITDA-Prognose für 2022 auf 3,56 Mio. Euro (zuvor: 6,18 Mio. Euro) und für 2023 auf 7,33 Mio. Euro (zuvor: 12,26 Mio. Euro) zurückgenommen. Auf Basis des DCF-Bewertungsmodells und unter Berücksichtigung der vorläufigen Zahlen 2021 senken die Analysten das Kursziel auf 17,10 Euro (zuvor: 22,00 Euro), erneuern aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



