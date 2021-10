VST: Expansion schreitet voran

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) aufgrund der Entkonsolidierung der Premiumverbund Bau GmbH den erwartet deutlichen Umsatzrückgang erlitten. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und hebt zudem das Rating an.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz bei rund 7,3 Mio. Euro (HJ 2020: nahezu 23 Mio. Euro) gelegen. Das Nettoergebnis sei mit -759.000 Euro nahezu unverändert zum Vorjahreswert von -709.000 ausgefallen. Dies gelte auch für die Finanzlage des Unternehmens, die bei einer nahezu unveränderten Nettoverschuldung von rund 29 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von 25,26 Prozent weiterhinauf dem Niveau von Ende 2020 gelegen habe. Hinsichtlich neuer Projekte und der Expansion zeige das Unternehmen seit Jahresbeginn weitere Fortschritte. Unter anderem habe das Unternehmen über neue Aufträge aus Dänemark, Schweden und Österreich berichtet. Insgesamt sei das Analystenteam mit den Zahlen und Entwicklungen des Unternehmens zufrieden. Zudem habe VST mit der Expansion in neue Märkte Fortschritte erzielt. Dies biete zusätzliche Möglichkeiten in den kommenden Jahren. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 10,00 Euro und hebt das Rating auf "Buy" an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.10.2021, 16:15 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 04.10.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://src-research.de/fileadmin/VST_4Okt2021.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.