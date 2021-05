VIB: Wachstumspotenzial vorhanden

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das Vorsteuerergebnis um 38 Prozent auf über 20 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Startquartal 2021 die Mieteinnahmen um fast 6 Prozent auf 24,8 Mio. Euro erhöht. Das FFO Ergebnis sei sogar um fast 10 Prozent auf 14,0 Mio. Euro gestiegen. Auch die bilanzielle Situation gestalte sich nach Meinung der Analysten komfortabel. Die Eigenkapitalquote betrage über 43 Prozent, der LTV 49,5 Prozent. Die Cost of Debt seien im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr auf 1,75 Prozent (zuvor: 1,77 Prozent) noch einmal leicht reduziert worden. Die gut gefüllte Pipeline von 110.000 qm im eigenen Bestand und weiteren 40.000 qm im Joint Venture mit WDP erlaube auch künftig ein auskömmliches Wachstumspotenzial. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 33,00 Euro und erneuern das Rating „Hold“.



