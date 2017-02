VIB Vermögen: Potenzialträchtige Zukäufe

Nach Auffassung von SRC Research verfolge das bayerische Immobilienunternehmen VIB Vermögen AG mit der stärkeren Fokussierung auf den Bereich von Immobilienentwicklungen im Logistikbereich eine vielversprechende Strategie. Die Analysten von SRC Research sehen deswegen auch in der Aktie noch Steigerungspotential und bestätigen ihr positives Urteil.

Die VIB Vermögen AG habe am 3. Februar den Kauf von zwei neuen Grundstücken in den bayerischen Regionen Augsburg und Nürnberg bekannt gegeben. Beide Grundstücke liegen nach Darstellung von SRC Research in einer für die Logistikindustrie sehr attraktiven Region mit Anbindungen zu den wichtigen Autobahnen und Landstraßen.

Da zudem für beide Grundstücke bereits Baurecht bestehe, gehen die Analysten davon aus, dass der Entwicklungsbeginn noch im laufenden Jahr erfolgen werde und dass schon für die zweite Hälfte des kommenden Jahres 2018 mit ersten Mieteinnahmen aus diesem Vorhaben zu rechnen sein. Insgesamt schätzt SRC Research das jährliche Mietpotential der beiden Objekte auf 3,0 Mio. Euro bis 3,5 Mio. Euro.

SRC Research zeigt sich davon überzeugt, dass der durch den Kauf der Grundstücke bestätigte stärkere Fokus des Unternehmens auf Eigenentwicklungen im Logistikbereich aufgrund der dort derzeit bestehenden Renditemöglichkeiten die richtige Strategie sei. Des Weiteren habe das Unternehmen schon bewiesen, dass es mit seiner Erfahrung erfolgreich Entwicklungsprojekte umsetzen könne, wie zuletzt z.B. durch die Entwicklung im Interpark in Kösching.

Vor diesem Hintergrund haben die Analysten von SRC Research ihr Kursziel von 22 Euro sowie das Rating „Accumulate“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.com/pdf/VIB_8Feb2017.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.