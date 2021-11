VIB: Überzeugende Neunmonatszahlen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um rund 10 Prozent auf 77,4 Mio. Euro gesteigert, während das operative Ergebnis auf EBIT-Basis um 4 Prozent auf 69,3 Mio. Euro zulegte. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Vorsteuerergebnis um 7 Prozent auf 59,2 Mio. Euro zugelegt. Das Nettoergebnis nach Minderheiten sei um über 7 Prozent auf 48,2 Mio. Euro geklettert, während das Ergebnis je Aktie 1,75 Euro betragen habe. Der Cash-getriebene FFO sei laut SRC sogar um rund 16 Prozent auf 44,1 Mio. Euro bzw. auf 1,60 Euro je Aktie gestiegen. Neben den Fortschritten im Portfolio in der ersten Jahreshälfte habe das Unternehmen am 1. Oktober zudem den Verkauf eines Fachmarktzentrums in Aalen vermeldet. Auf Basis der sehr guten Neunmonatszahlen hebe das Analystenteam die Schätzung für das Gesamtjahr 2021 demnach an. Dies wirke sich auch auf die Zahlen der kommenden Jahre positiv aus. Das Management habe zwar die Gesamtjahresprognose erneut bestätigt, nach Meinung von den Analysten könne diese aber zu konservativ sein. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 42,00 Euro (zuvor: 36,00 Euro) und erneuern das Rating „Hold“.



