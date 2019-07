VIB: Schnelleres Wachstum als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "VIB Vermögen":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG eine neue Immobilie im Bereich Logistik/Light Industry erworben. Das Investitionsvolumen habe sich – bei einer vermietbaren Fläche des Objekts von 19.500 qm – auf 17 Mio. Euro belaufen. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage bleibe der Verkäufer des Objekts mit einem Anteil von 10 Prozent beteiligt. Bezüglich der Mieteinnahmen beziehungsweise einer Rendite habe das Unternehmen keine Angaben gemacht. Dennoch kalkuliere das Analystenteam mit jährlichen Mieterträgen von rund 1 Mio. Euro. Der Mietvertrag besitze eine Laufzeit von 10 Jahren. Bereits am 6. Juni habe das Unternehmen laut SRC zudem die Prüfung eines 50-50-Joint-Ventures mit der im Großraum Benelux tätigen Gesellschaft WDP vermeldet. Zielregionen der gemeinsamen Aktivitäten seien Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg. Damit besitze VIB die Möglichkeit, die regionale Präsenz auf den Norden und Westen von Deutschland ausweiten.

Ungeachtet möglicher externer Risiken durch das Joint Venture bewerte das Analystenteam dieses aufgrund der möglichen Synergien und weiteren Wachstumsmöglichkeiten durch die regionale Expansion als positiv. Mit dem jüngsten News-Flow habe sich das Unternehmen weiteres Portfoliowachstum neben den Eigenentwicklungen in der Pipeline gesichert und wachse schneller als erwartet. Der Portfolioausbau steigere die Erträge aktuell und in den kommenden Jahren. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 27,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro) und heben das Rating auf „Accumulate“ (zuvor: „Hold“) an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.07.2019, 19:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 02.07.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/VIB_2July19.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.