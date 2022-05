VIB: Potenzial aus anstehender Portfoliobewertung

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um 7 Prozent auf 26,5 Mio. Euro und den FFO sogar um 12 Prozent auf 15,7 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der Nettogewinn nach Minderheiten bei 10,8 Mio. Euro bzw. 0,39 Euro je Aktie gelegen. Nach dem Closing der Verkäufe von drei kleinen Objekten im ersten Quartal umfasse das Portfolio nunmehr 109 Einheiten mit einem Marktwert von 1,5 Mrd. Euro. Die annualisierte Nettokaltmiete belaufe sich auf 92,1 Mio. Euro und der Leerstand liege weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau von unter 2 Prozent. Der EPRA NRV je Aktie sei im ersten Quartal um 1,3 Prozent auf 32,44 Euro gestiegen. Nach Meinung der Analysten werde hier zum Halbjahr ein signifikanter Anstieg erzielt, da das Unternehmen das Portfolio neu bewerten lasse. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 51,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



