VIB: Dividende soll erhöht werden

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 10 Prozent auf 103,8 Mio. Euro und das bereinigte Vorsteuerergebnis sogar um rund 16 Prozent auf 67 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen beim bereinigten Vorsteuerergebnis die eigene Guidance von 61 bis 65 Mio. Euro sogar übertroffen. Der cash-getriebene FFO sei ebenfalls besser als angekündigt ausgefallen und habe sich auf 58,4 Mio. Euro erhöht. Aufgrund der Geschäftsentwicklung 2021 wolle das Management auf der Hauptversammlung eine Dividende von 0,85 Euro je Aktie (Schätzung SRC: 0,80 Euro) vorschlagen. Während nach Analystenaussage die Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr noch nicht veröffentlicht worden sei, habe das Management weitere Details zu der derzeitigen Pipeline bekanntgegeben und diese weiter quantifiziert. Aus sechs aktuellen Entwicklungsprojekten erwarte das Unternehmen weitere Mieteinnahmen von rund 14 Mio. Euro, was einer Rendite von 6 bis 7 Prozent, bei einem erwarteten Investitionsvolumen von rund 220 Mio. Euro, entspreche. Das vorläufige Zahlenwerk für 2021 lasse erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahresergebnis schließen. Daher gehe SRC davon aus, dass auch im Geschäftsjahr 2022 das Ergebnis weiter ausgebaut werden könne. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 56,00 Euro und erneuern das Rating „Accumulate“.



