UniDevice: Ziele konkretisiert

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC prognostiziert die UniDevice AG für das Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) nun einen Jahresüberschuss von mehr als 4 Mio. Euro, nachdem zuvor wegen Unsicherheiten durch die Pandemie keine konkrete Prognose genannt wurde. In der Folge erneuern die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage gebe es mehrere begünstigende Marktfaktoren für das Unternehmen. So sei die Preisentwicklung der im letzten Jahr eingeführten iPhone 12-Modellreihe, vor allem aufgrund einer eingeschränkten Verfügbarkeit, stabil gewesen. Über das internationale Netzwerk dürfe die Gesellschaft zudem in der Lage gewesen sein, Lieferengpässe zu konkurrenzfähigen Preisen zu decken. Desweiteren habe die UniDevice AG im Vorfeld einen Lageraufbau vorgenommen. An den Marktvorgaben solle sich laut GBC auch mit der anstehenden Einführung des iPhone 13 nichts ändern. Angesichts des Chipmangels könne das iPhone 13 mit einem stärkeren Preisaufschlag als erwartet verkauft werden. Demnach passe das Analystenteam seine bisherige Prognose an die Unternehmens-Guidance an und erwarte nun einen Periodenüberschuss von 4,12 Mio. Euro (zuvor: 3,84 Mio. Euro). Die Schätzung für die kommenden Geschäftsjahre 2022 und 2023 bleibe unverändert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel mit 4,60 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



