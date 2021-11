UniDevice: Verbesserte Rohmarge

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UniDevice AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.), bedingt durch globale Lieferschwierigkeiten, einen Umsatzrückgang um gut 12 Prozent auf rund 268 Mio. Euro erlitten. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, lassen das positive Votum aber unverändert.

Nach Analystenaussage sei positiv anzumerken, dass im dritten Quartal die Rohmarge zugelegt habe. Trotz deutlicher Umsatzminderung sei der Neunmonats-Rohertrag daher auf 7,82 Mio. Euro (9M 2020: 7,72 Mio. Euro) gestiegen. Offensichtlich habe sich laut GBC die Verschiebung zum Handel mit margenstärkeren Produkten im dritten Quartal fortgesetzt. Zudem seien die Lieferschwierigkeiten für Preisanstiege bei den verfügbaren Geräten verantwortlich. Der insgesamt höhere Aufwand für den Overhead habe jedoch zu einem proportionalen EBIT-Rückgang auf 3,67 Mio. Euro (9M 2020: 4,15 Mio. Euro) geführt.

Aktuell gehe die Gesellschaft für die Monate November und Dezember von einer schwierigen Liefersituation aus und rechne mit einem Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau von 3,51 Mio. Euro. Dies komme laut GBC einer deutlichen Guidance-Reduktion gleich. Demnach senke das Analystenteam die Umsatzprognose 2021 auf 329,51 Mio. Euro. Jedoch dürfe sich die Ergebnismarge auf dem erreichten höheren Niveau stabilisieren. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten nun ein neues Kursziel von 3,90 Euro (zuvor: 4,60 Euro), bestätigen aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



