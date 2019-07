UniDevice: Positive Ergebnisüberraschung

UniDevice hat das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2019 aus Sicht von GBC in eine überraschend starke Margenverbesserung ummünzen können. Die Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldman rechnen mit einem weiteren Anstieg, auch als Folge von Marktanteilsgewinnen, und haben das Kursziel für die Aktie angehoben.

In den ersten sechs Monaten 2019 seien die Umsätze von UniDevice gemäß GBC gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 24,2 % auf 185,38 Mio. EUR (VJ: 149,28 Mio. EUR) geklettert. Dabei habe auch das zweite Quartal, mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 8,0 % auf 84,30 Mio. EUR (Q2 18: 78,05 Mio. EUR) zum Erfolg des ersten Halbjahres beigetragen. Das starke Umsatzwachstum in den ersten sechs Monaten 2019 sei von einer deutlichen Verbesserung der EBIT-Marge auf 0,92 % (VJ: 0,61 %) begleitet worden.

Es werde hier ersichtlich, dass die Gesellschaft insbesondere bei den Einkaufskonditionen Verbesserungen habe erzielen können und die Analysten gehen weiterhin davon aus, dass eine stärkere Ausrichtung auf margenstärkere Produktgruppen umgesetzt worden sei. Darüber hinaus machen sich aus Sicht der Analysten vor dem Hintergrund steigender Umsätze Skaleneffekte zunehmend bemerkbar. Die sukzessive Verbesserung der EBIT-Marge werde dabei insbesondere anhand der Quartalsdarstellung sichtbar, wobei das abgelaufene zweite Quartal einen neuen Rekordwert markiert und damit gleichzeitig die bisherige Erwartung des Researchhauses deutlich übertroffen habe.

Während die Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten 2019 im Rahmen der Erwartungen von GBC gelegen habe, habe die UniDevice AG mit der deutlichen Steigerung der EBIT-Marge die Erwartungen der Analysten übertroffen. Vor diesem Hintergrund habe die Gesellschaft die Umsatzprognose, wonach in 2019 Umsätze von mehr als 400 Mio. EUR erwartet werden, bestätigt. Das EBIT solle gemäß UniDevice-Management deutlich überproportional um mehr als 90 % auf mehr als 3,5 Mio. EUR gesteigert werden. Bislang sei eine 'nur' überproportionale EBIT-Steigerung in Aussicht gestellt worden.

Vor diesem Hintergrund lasse das Researchhaus die Umsatzprognose für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 unverändert und rechne dabei weiterhin mit einer hohen Umsatzdynamik. Angehoben worden sei hingegen die erwartete EBIT-Marge, die GBC in 2019, analog zur Unternehmensguidance, auf 0,87 % (bisherige Prognose: 0,80 %) sowie in 2020 bei 0,91 % (bisher: 0,84 %) prognostiziere.

Insgesamt dürfte die UniDevice AG aus Sicht von GBC weiterhin vom Branchenwachstum profitieren, wobei die Gesellschaft weitere Marktanteile dazugewinnen dürfte.

Die Analysten haben das DCF-Bewertungsmodell um die angepassten Prognosen aktualisiert und ein neues Kursziel in Höhe von 2,90 EUR (bisher: 2,60 EUR) ermittelt. Die Kurszielanhebung sei einerseits eine Folge der leicht angehobenen Prognosen, andererseits sei hier ein Roll-Over-Effekt verantwortlich. Die neue Kurszielbasis sei dabei nun das Geschäftsjahresende 2020 (bisher: 2019). GBC vergebe weiterhin das Rating KAUFEN.

