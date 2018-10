UniDevice: Hohes Wachstumstempo hält an

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UniDevice AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz deutlich gesteigert und beim Nachsteuerergebnis bereits den Vorjahreswert des Gesamtjahres 2017 übertroffen. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positives Votum für die UniDevice-Aktie.

Nach Aussage der Analysten habe der Umsatz um 35,5 Prozent auf 221,04 Mio. Euro (9M 2017: 168 Mio. Euro) zugelegt, während das Nachsteuerergebnis um 31,5 Prozent auf 0,72 Mio. Euro (9M 2017: 0,52 Mio. Euro) gestiegen sei. Die auf den ersten Blick niedrige Umsatzrendite erkläre sich dabei durch das Geschäftsmodell der Gesellschaft. So agiere UniDevice laut GBC über eine operative Tochtergesellschaft als Schnittstelle zwischen Distributoren sowie Groß- und Einzelhändlern von elektronischen Geräten. Dabei profitiere das Unternehmen von den weltweit unterschiedlichen Verfügbarkeiten und Preisniveaus, was nach Aussage der Analysten naturgemäß mit hohen Umsatzvolumina dafür aber auch mit niedrigen Margenniveaus einhergehe.

Das von der Gesellschaft in Aussicht gestellte Ziel eines Nachsteuerergebnisses von rund 1,0 Mio. Euro, bei Umsatzerlösen von etwa 300 Mio. Euro, stufe das Analystenteam als sehr realistisch ein. In den Prognosen von GBC werde unverändert mit Umsatzerlösen von 298,00 Mio. Euro und einem Jahresüberschuss von 1,04 Mio. Euro kalkuliert, womit die Analysten voll im Rahmen der Unternehmens-Guidance liegen. Angesichts der unveränderten Prognosen bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 2,30 Euro je Aktie und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.10.2018, 12:00 Uhr)

