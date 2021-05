USU Software: Umsatzrekord im Q1

Weitere Suchergebnisse zu "USU Software":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das Vorjahreswachstum fortgesetzt und den Umsatz um rund 4 Prozent auf 27,18 Mio. Euro gesteigert, während das bereinigte EBIT sogar überproportional um über 10 Prozent auf 2,17 Mio. Euro zulegte. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage habe eine gestiegene Nachfrage nach Digitalisierungsprojekten insbesondere zu einem Anstieg der Beratungserlöse um 11,7 Prozent auf 16,56 Mio. Euro (Q1 2020: 14,83 Mio. Euro) geführt. Der neue Umsatz-Rekordwert werde auf Ergebnisebene von einem neuen Bestwert beim bereinigten EBIT von 2,17 Mio. Euro (Q1 2020: 1,97 Mio. Euro) begleitet. Die bereinigte EBIT-Marge sei demnach auf 8,0 Prozent (Q1 2020: 7,5 Prozent) geklettert. Nach Meinung der Analysten sei die aktuelle Guidance des Unternehmens gut zu erreichen. Für das laufende Geschäftsjahr werde unverändert mit einem leichten Umsatzwachstum und einem bereinigten EBIT zwischen 9 und 10 Mio. Euro gerechnet. Demnach bestätige auch das Analystenteam seine Schätzungen und rechne für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatzwachstum von 7,8 Prozent auf 115,71 Mio. Euro und einem bereinigten EBIT von 9,85 Mio. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 33,65 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2021, 17:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.05.2021 um 13:51 Uhr fertiggestellt und am 27.05.2021 um 15:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22521.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.