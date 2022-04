USU Software: Rekordjahr erzielt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 4 Prozent auf fast 112 Mio. Euro gesteigert und ein bereinigtes EBIT von über 10 Mio. Euro erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Umsatzanstieg von einem nur unterproportionalen Anstieg der operativen Kosten begleitet gewesen. Demnach habe das bereinigte EBIT auf 10,18 Mio. Euro (GJ 2020: 9,24 Mio. Euro) zugelegt und damit die Guidance des Unternehmen von 9 bis 10 Mio. Euro für 2021 sogar übertroffen. Die bereinigte EBIT-Marge sei auf 9,1 Prozent (GJ 2020: 8,6 Prozent) geklettert. Für 2022 kalkuliere das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum auf 120 bis 125 Mio. Euro und einem Anstieg des bereinigten EBIT auf 10,5 bis 12,0 Mio. Euro.

Nach Unternehmensaussagen solle im aktuellen Geschäftsjahr das Neukundengeschäft weiter ausgebaut werden. Mit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen sei der für die Neukundengewinnung wichtige Besuch von Messen, Konferenzen, Veranstaltungen etc. wieder möglich. Folglich orientiere sich das Analystenteam an der Unternehmens-Guidance und rechne für 2022 mit Umsätzen von 125,00 Mio. Euro und einem bereinigten EBIT von 11,98 Mio. Euro. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 35,20 Euro (zuvor: 33,90 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.04.2022, 15:15 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.04.2022 um 13:05 Uhr fertiggestellt und am 05.04.2022 um 14:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23771.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Finanztrends Video zu USU Software



mehr >