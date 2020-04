USU Software: Positives Ergebnis erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "USU Software":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) den Umsatz erneut gesteigert, die jüngst reduzierte Prognosebandbreite leicht übertroffen und damit letztlich einen neuen Rekordwert erzielt. In der Folge passen die Analysten das Kursziel leicht nach unten an, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz 2019 auf 95,63 Mio. Euro (GJ 2018: 90,49 Mio. Euro) gestiegen. Durch die dynamische Entwicklung bei den margenstarken Produkterlösen habe das bereinigte EBIT sogar um 50,9 Prozent auf 6,23 Mio. Euro (GJ 2018: 4,13 Mio. Euro) zugelegt. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise weise das Analystenteam zudem auf die solide Bilanz von USU hin. Demnach verfüge USU laut GBC mit einem Eigenkapital von 60,20 Mio. Euro, einer Eigenkapital-Quote von 57,6 Prozent und liquiden Mitteln von 10,41 Mio. Euro über sehr solide Bilanzrelationen.

Für 2020 erwarte der USU-Vorstand ein Umsatzwachstum auf 102 bis 105 Mio. Euro sowie ein Zuwachs beim bereinigten EBIT auf 7,5 bis 10 Mio. Euro. Dagegen schätze das Analystenteam einen Umsatzrückgang um 10 Prozent gegenüber der bisherigen Prognose, die innerhalb der USU-Guidance gelegen habe. Selbst bei 20 Prozent niedrigeren Umsätzen werde die Gesellschaft nach Berechnungen von GBC aber noch ein positives Ergebnisniveau aufweisen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells und unter Berücksichtigung möglicher Covid-19-Auswirkungen senken die Analysten ihr Kursziel leicht auf 19,00 Euro (zuvor: 19,70 Euro), bestätigen aber das Rating „Kaufen“.

