USU Software: Planungen bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz um über 7 Prozent gesteigert, aufgrund von höheren Steuervorauszahlungen aber ein unter dem Vorjahreshalbjahr liegendes Nachsteuerergebnis verbucht. In der Folge belassen die Analysten das Kursziel unverändert und halten an ihrem positiven Votum fest.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um 7,4 Prozent auf 44,88 Mio. Euro (HJ 2018: 41,77 Mio. Euro) zugelegt. Das bereinigte EBIT sei infolge des höheren Umsatzniveaus auf 0,69 Mio. Euro (HJ 2018: 0,26 Mio. Euro) gestiegen. Das Nachsteuerergebnis habe insbesondere durch höhere Steuervorauszahlungen aber unter dem Vorjahreswert gelegen und nur -0,96 Mio. Euro (HJ 2018: -0,68 Mio. Euro) erreicht. Für die zweite Jahreshälfte gehe das USU-Management aber von einer rückläufigen Steuerquote aus. Zudem habe USU die Umsatzprognose von 98 bis 101 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr und die Mittelfristplanung (Umsatz 140 Mio. Euro in 2021) bestätigt.

Da USU in der Regel im zweiten Halbjahr deutlich höhere Umsätze erwirtschafte und außerdem die Fortsetzung des Auslandswachstums zum erwarteten Umsatzanstieg beitragen solle, halte GBC die Ziele für gut erreichbar. Seine konkreten Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2021 halte das Analystenteam unverändert bei. Da das Management zudem die Ergebnis-Guidance (bereinigtes EBIT: 7,5 bis 10 Mio. Euro) bestätigt habe, bedeute dies für GBC, dass im zweiten Halbjahr 2019 eine deutliche Ergebnissteigerung erfolgen solle. Auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein unverändertes Kursziel von 24,70 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.09.2019, 12:40 Uhr)

