UBS stuft Apple nach Analystenwechsel und Split mit 'Neutral' ein

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Papiere von Apple nach einem Analystenwechsel und dem jüngsten Aktiensplit bei einem neuen Kursziel von 115 US-Dollar mit "Neutral" eingestuft.Der Wachstumstrend für iPhones habe inzwischen ein gewisses Alter erreicht, schrieb der nun für die Bewertung verantwortliche Experte David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Potenzial der neuen Mobilfunkgeneration 5G hält er für eingepreist. In den Monaten nach der Präsentation einer neuen Generation des Smartphones tendierten die Apple-Papiere zudem zur Schwäche. Die bisherige Einstufung der UBS lautete "Buy"./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.