UBS startet NXP mit 'Sell' - Ziel 170 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat NXP mit "Sell" und einem Kursziel von 170 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Halbleiterhersteller dürfte zwar in seinen Produktkategorien mit einem soliden Geschäft führend bleiben, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sollte das Wachstum in der umsatzmäßig größten Sparte Automobil unterdurchschnittlich ausfallen. Dies liege vor allem am im Vergleich zum Wettbewerb geringeren Geschäft im Bereich der Elektromobilität./tav/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 13:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 13:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.