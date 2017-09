UBS startet Leoni mit 'Sell' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Leoni mit "Sell" und einem Kursziel von 39 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der Aktienkurs des Autozulieferers und Kabelherstellers scheine derzeit einen durchschnittlichen Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) von jährlich 9 Prozent bis 2025 einzupreisen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer Studie vom Freitag. Dies sei mehr als von ihm prognostiziert und auch mehr als seine Zulieferer-"Top Picks" Valeo, Delphi, Hella und Conti aufwiesen. Im Gegensatz zu den Markterwartungen geht Radlinger davon aus, dass in Elektrofahrzeugen künftig eher weniger statt mehr Kabel eingebaut werden. Er sieht für die Leoni-Aktie erhebliche Rückschlagsgefahren./ajx/ag Datum der Analyse: 08.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.