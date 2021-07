UBS senkt Ziel für Volvo B auf 180 Kronen - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo B von 185 auf 180 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Die Probleme durch die Chipknappheit beim Lkw-Bauer sollten im zweiten Halbjahr auf der Aktie lasten, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürfte auch der Nachfrageanstieg seinen Zenit erreicht haben und wieder abflachen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 20:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 20:41 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.