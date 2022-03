UBS senkt Ziel für Symrise auf 135 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise nach einem Treffen mit dem Management von 141 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe sich zu seinem Russland-Geschäft geäußert, das rund drei Prozent des Gesamtumsatzes ausmache und dessen Betrieb laufend überprüft werde, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der Umstellung auf natürliche Rohstoffe sei das Management zuversichtlich, mit dem inflationären Umfeld zurechtzukommen. Das neue Kursziel resultiere aus angepassten Bewertungsmultiplikatoren aufgrund der jüngsten Sektorschwäche./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 20:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.