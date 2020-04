UBS senkt Ziel für Scout24 auf 63,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 66,00 auf 63,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.In seinem Basisszenario für die europäischen Medien- und Werbekonzerne rechnet Analyst Richard Eary im Zuge der Corona-Krise damit, dass sich die Auswirkungen des Lockdowns bis weit ins dritte Quartal 2020 hineinziehen dürften. Insofern habe er seine 2020er Ergebnisprognosen (EPS) für den Sektor um durchschnittlich 35 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Geschäftsmodelle der Branche dürften aber "überleben" und die Bilanzen der Unternehmen sollten nicht allzusehr strapaziert werden./edh/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.