UBS senkt Ziel für Safran auf 145 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 150 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Triebwerksbauer und Technologiekonzern werde für das abgelaufene Jahr wohl wie weitgehend erwartet starke Zahlen vorlegen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Montag vorliegenden Studie. Überschattet werde dies jedoch durch die Unsicherheiten durch den Produktionsstopp von Boeings 737 Max./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.