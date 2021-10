UBS senkt Ziel für Safran auf 133 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 141 auf 133 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analystin Celine Fornaro begründete das neue Kursziel mit ihren aktualisierten Gewinnprognosen für den Luftfahrtkonzern der Jahre 2021 bis 2025. Dennoch sehe sie in Safran einen der Hauptnutznießer des sich wieder erholenden Flugreiseverkehr in den großen intraregionalen Märkten, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 04:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.