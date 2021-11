UBS senkt Ziel für Prudential auf 1720 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prudential von 1758 auf 1720 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle begründete das neue Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie unter anderem mit niedrigeren Schätzungen für die Gewinne aus neuen Geschäften in einigen Märkten. Aber obwohl sich die Aktie des Versicherers im Vergleich zum direkten Wettbewerber AIA zuletzt besser entwickelt habe, gebe es auch zum neuen Kursziel noch Luft nach oben./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 00:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.